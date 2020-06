Podkreślał, że Lewica zmienia rzeczywistość, spełnia marzenia i wyrównuje szanse. W tym kontekście wymienił m.in. nowoczesne państwo dobrobytu, politykę dla ludzi, nie dla partii, świeckie państwo, prawa pracownicze i stabilne miejsca pracy, dobre usługi publiczne - szpitale, szkoły i transport, zieloną energię - czyste powietrze i wodę, poszanowanie praw i wolności, a także swobodę kochania kogo się chce i swobodę decydowania o swoim ciele.

"I to jest Lewica. Nie łudźmy się, że o taką Polskę walczyć będzie prawica spod znaku PO czy PiS" - powiedział Biedroń.

Podkreślał, że "postępowej Polski jeszcze nie ma". "Rządząca od lat nami prawica nie potrafi jej zbudować i nigdy jej nie zbuduje, bo prawica nigdy nie stworzy dobrego państwa, państwa dla zwykłego człowieka" - mówił.

"Dziś oczywiście nasze lewicowe postulaty są na ustach praktycznie wszystkich kontrkandydatów, ale jesteśmy na lewicy do tego przyzwyczajeni. Tak jest co wybory. Wszyscy politycy w Polsce są lewicowi dzień przed wyborami, a dzień po wyborach nie pamiętają co mówili. Nie dajmy się na to nabrać" - powiedział Biedroń.