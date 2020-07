Trzaskowski ocenił, że dziś rządzący muszą podejmować trudne decyzje, a nie radzą sobie z obecnym kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa i "podobno chcą szykować podwyżki podatków".

"Dziś potrzebny jest silny, niezależny prezydent, który nie słucha tylko partii i pana prezesa, tylko jasno może wam powiedzieć - jeżeli będziecie chcieli podnosić podatki, przenosić obciążenia, brak swojego profesjonalizmu przenosić na barki obywateli, to ja wam powiem stanowcze +nie+ i będzie wtedy weto podatkowe" - mówił kandydat KO.

Odnosił się również do propozycji Szymona Hołowni - "weta samorządowego", gdy rządzący będą "zabierali pieniądze samorządom", "demokratycznego weta" w przypadku "łamania konstytucji". "zielonego weta" dotyczącego zmian klimatycznych. "Zgadzam się w tym z Szymonem Hołownią" - powiedział Trzaskowski.

Wśród swoich propozycji programowych wymieniał złożenie projektu ustawy o kwocie wolnej od podatku, wsparcie dla rolników i walkę z wykluczeniem,

"Twarde +nie+ tam, gdzie rząd chce szkodzić obywatelom i konkretne pozytywne propozycje, tam, gdzie możemy obywatelom pomóc - na tym powinna polegać silna prezydentura, na tym, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej szanuje swój podpis, bo jest składany w waszym imieniu" - mówił Trzaskowski.

"Jeżeli zaplecze polityczne pana prezydenta nie szanuje prezydenta, to może przydałby się ktoś niezależny? Ktoś, kto nie będzie podpisywał w środku nocy, w środku nocy słabo widać i nie do końca wiadomo co się podpisuje, więc może warto przede wszystkim czytać co się podpisuje, może nie w nocy, nie walczyć z cieniami, tylko skoncentrować się na pomocy obywatelom" - ironizował kandydat KO.