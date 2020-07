Prezydent Andrzej Duda pytany, czy podpisałby ustawę o podatku dla osób bezdzietnych, tzw. bykowego oświadczył, że nie; zastrzegł jednak, że jest zwolennikiem wspierania rodzin wychowujących dzieci.

"Podnoszenie podatków to nie jest lubiany przeze mnie kierunek. Zawsze będę zmierzał w kierunku obniżania podatków. Nie jestem zwolennikiem rozwiązań rewolucyjnych, tylko ewolucyjnych" - odpowiedział Andrzej Duda.

Pytany zaś o kwotę wolną od podatku podkreślił, że została ona podwyższona dla najmniej zarabiających - najpierw do 6 tys. zł, potem do 8 tys. zł.

"Faktem jest, że kwota wolna od podatku została podniesiona wyłącznie dla najmniej zarabiających, ale jest to działanie zgodne z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego kwoty wolnej" - napisał prezydent Duda. "Zwracam też uwagę, że obniżenie podatku z 18 do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów są w istocie po prostu obniżeniem podatków" - dodał.

"Obniżyliśmy też podatek dla najmniejszych firm (CIT) - najpierw do 15, a potem do 9 proc. Wprowadziliśmy PIT-0 dla młodych do 26-ego roku życia (możliwe, że kilku Wykopowiczów się załapało). Ostatnio obniżamy VAT na wiele artykułów poprzez wprowadzenie nowej matrycy VAT" - napisał prezydent. Jak ocenił, "w porównaniu z poprzednikami to prawdziwa rewolucja".