Na pytanie, "Który polityk jest Pani/Pana zdaniem obecnie liderem opozycji w Polsce?", najwięcej - po 19,1 proc. wskazań - uzyskali prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski i lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia - informuje w sobotę rp.pl, przytaczając wyniki sondażu.

7,6 proc. respondentów uważa za lidera opozycji przewodniczącego PO Borysa Budkę. Z kolei 5,4 proc. ankietowanych za lidera opozycji uważa posła Konfederacji, byłego kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka.

Na kolejnym miejscu znalazł się prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z 2,4 proc. poparciem, a 1,3 proc. pytanych wskazało na przewodniczącego tworzącego obecnie Nową Lewicę SLD Włodzimierza Czarzastego.

Z sondażu wynika, że 4,1 proc. badanych jest zdania, iż liderem opozycji jest inny polityk; 41 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

"Rafał Trzaskowski zwycięża z Szymonem Hołownią wśród najmłodszych (20 proc. vs. 15 proc.) oraz mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (24 proc. vs. 12 proc.). Szymona Hołownię w roli lidera opozycji częściej niż prezydenta Warszawy widzą przede wszystkim respondenci między 35. a 49. rokiem życia (22 proc. vs. 14 proc.) i mieszkańcy miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (27 proc. vs. 19 proc.)" - komentuje wyniki badania cytowany na stronie rp.pl Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13.04-14.04.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.