W środę Sejm zajmie się podczas drugiego czytania m.in. projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem wielu dziennikarzy, ekspertów i polityków opozycji projekt jest wymierzony w Grupę TVN, bo wejście w życie zawartych w projekcie przepisów może oznaczać konieczność sprzedaży TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

"Dzisiaj Porozumienie Jarosława Gowina zagłosuje przeciwko +lex TVN+. Od samego początku mówiliśmy, że Porozumienie nie zgodzi się na gmeranie przy mediach. Nie zgodzi się na to, żeby w pierwszym kroku ograniczyć działalność TVN-u, a w kolejnych krokach być może działalność kolejnych stacji" - powiedział Strzeżek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Strzeżek dodał, że aktualny jest warunek dotyczący poprawki Porozumienia do projektu. Zakłada ona możliwość kupna nadawcy przez kraj z OECD. "To jest cały czas nasz warunek. Jeżeli nasza poprawka nie zostanie przyjęta, poprawka gwarantująca możliwość dalszego funkcjonowania wszystkim obecnym mediom w Polsce, to Porozumienie zagłosuje przeciw" - zapowiedział wicerzecznik Porozumienia. "Nasi byli już koalicjanci powiedzieli, że ta poprawka nie zostanie przyjęta. W związku z tym twardo mówimy: +Porozumienie Jarosława Gowina nie poprze żadnego gmerania przy mediach w naszym kraju+" - dodał.

Również dotychczasowa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek (Porozumienie) (w środę poinformowała o podaniu się do dymisji) zapowiedziała, ze posłowie Porozumienia zagłosują przeciwko projektowi zmian w mediach. "Dzisiaj w sprawie +lex TVN" będziemy głosować za odrzuceniem tego projektu, który rzeczywiście niszczy media i uważamy, że jest to absolutnie niepotrzebna sprawa" - powiedziała Michałek.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie lidera Porozumienia Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. W środę rano Zarząd Krajowy Porozumienia zdecydował, że ugrupowanie opuszcza Zjednoczoną Prawicę, a parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą własne koło parlamentarne.