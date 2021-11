Lubnauer na wtorkowej konferencji prasowej przed prokuraturą rejonową w Warszawie poinformowała, że Nowoczesna składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego i ministra zdrowia Niedzielskiego. Jak dodała, chodzi o art. 231 Kodeksu karnego - niedopełnienia obowiązków oraz art. 165 - sprowadzenia niebezpieczeństwa na życie lub zdrowie ludzi.

"Nie może być tak, że rząd nic nie robi. Rząd boi się antyszczepionkowców. Pan Niedzielski wprost mówi, że oni są co prawda nieliczni, ale agresywni. Mówi wprost, że w związku z tym nie podejmuje działań. Nie dlatego, że nie ma rozwiązań takich, jakie podejmują inne kraje, tylko z tego powodu, że klęczy przed foliarzami" - oświadczyła Lubnauer. Według niej, można to określić jako niedotrzymanie obowiązków i działanie na niekorzyść społeczeństwa.

Szef Nowoczesnej Adama Szłapki, zauważył, że "władza to przede wszystkim podejmowanie decyzji, także tych trudnych - często bardzo niepopularnych, które są dobre z punktu widzenia państwa i społeczeństwa, ale mogą wywoływać sprzeciw".

"Po ostatnich dwóch tygodniach wiemy, że dla zabezpieczenia zdrowia i życia obywateli rząd Mateusza Morawieckiego nie ma większości w parlamencie. Na arenie walki z COVIDem to jest rząd mniejszościowy. To jest moment, w którym w gruncie rzeczy Mateusz Morawiecki powinien po prostu podać się do dymisji, za zaniechania i sprowadzanie niebezpieczeństwa na ludzi" - podkreślił polityk.

Ministerstwo Zdrowia nie odniosło się do sprawy.