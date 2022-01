Przed rozpoczęciem spotkania lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że na rozmowę przybyli przedstawiciele wszystkich demokratycznych ugrupowań opozycyjnych: Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Polski 2050, PPS, Polskich Spraw, Porozumienia.

PiS na spotkaniu reprezentują szef klubu Ryszard Terlecki, szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos oraz rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska. Z Koalicji Obywatelskiej przybyli: szef klubu Borys Budka, europoseł i wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz oraz senator Beata Małecka-Libera. Lewicę reprezentują wiceprzewodniczący klubu: Marcelina Zawisza, Katarzyna Ueberhan i Tomasz Trela; Koalicję Polską-PSL - szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Są też przedstawiciele kół, m.in. Polski 2050, Kukiz'15, Konfederacji, Porozumienia.

Premier po skierowaniu w weekend zaproszenia na spotkanie, pisał w mediach społecznościowych, iż wierzy, że spotkanie "będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie kolejnych najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków".

W sobotę, 22 stycznia, MZ poinformowało o rekordowej liczbie 40 876 nowych zakażeń.

Kosiniak-Kamysz przed rozpoczęciem w KPRM spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim z premierem nt. dalszej walki z epidemią, podkreślił, że na rozmowę przybyli przedstawiciele wszystkich demokratycznych ugrupowań opozycyjnych. Na wspólnej konferencji wystąpili politycy Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Polski 2050, PPS, Polskich Spraw, Porozumienia.

"Jesteśmy wspólnie, bo mamy wspólne stanowisko przed spotkaniem z premierem. Po pierwsze oczekujemy od rządu ratowania zdrowia i życia Polaków, idziemy ze wspólnym stanowiskiem, idziemy z pytaniami do premiera i oczekujemy prezentacji dzisiaj i na najbliższym posiedzeniu Sejmu ustaw, które ochronią zdrowie i życie Polaków, rozporządzeń ministra zdrowia i przedstawienia planu pandemicznego" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w tej sprawie jest uzgodnione, wspólne stanowisko całej opozycji demokratycznej.

"To jest pierwszy raz kiedy udało się takie wspólne stanowisko uzgodnić przed spotkaniem u premiera. Nie damy się robić w ciuciubabkę, nie damy robić się w konia. Panie premierze, żądamy ratowania zdrowia i życia naszych obywateli, całego społeczeństwa polskiego. Koniec z tym nic nierobieniem, koniec z tym lenistwem, które wdarło się do rządu" - oświadczył lider PSL.

Na spotkanie do KPRM przybyli oprócz Kosiniaka-Kamysza m.in. szef klubu KO Borys Budka oraz europoseł KO Bartosz Arłukowicz; z klubu Lewicy - Marcelina Zawisza i Tomasz Trela; z Polski 2050 - Hanna Gill- Piątek oraz Wojciech Maksymowicz. Koło Konfederacji reprezentują Krzysztof Bosak i Jakub Kulesza.

Klub PiS na spotkaniu ma reprezentować szef klubu Ryszard Terlecki, szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos oraz rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska.

W opublikowanej w ubiegłym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego. Aktualne – jak podkreślono w dokumencie – pozostają m.in. zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 36 995 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarły 252 osoby z COVID-19. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,5 mln zakażeń, zmarło ponad 104 tys. osób.