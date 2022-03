– To może być ten tydzień. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy w Ukrainie . Ale teraz to już bardziej kwestia ogłoszenia, że Krajowy Plan Odbudowy jest odblokowany niż dalszych negocjacji jego treści – twierdzi nasz rozmówca z rządu. Sugeruje też, że w KPO już widnieje zapis dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości, czego od miesięcy domagała się KE.