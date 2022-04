Podczas swego przemówienia w Sejmie premier podkreślał, że dziś mamy szczególny moment w historii, w którym możemy zadbać razem o nasze bezpieczeństwo i kiedy możemy odeprzeć śmiertelny atak". "Kiedy, z wyjątkiem roku 1920, od ponad trzystu lat będziemy w stanie nasz los we własnych rękach obronić, obronić naszą wolność, naszą suwerenność" - kontynuował.

I dlatego trafi do Sejmu - można powiedzieć - "uzupełnienie ustawy o obronie ojczyzny" - poinformował.

Przypomniał, że ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta ogromną, przeważającą większością. "Dziękuję za to" - powiedział. "Ale doskonale państwo wiecie, z prostej matematyki finansowej wynika, że aby móc realizować gigantyczne, ogromne, sięgające kilkuset miliardów złotych zakupy zbrojeniowe, musimy uwolnić się - w tym jednym tylko zakresie - z limitu konstytucyjnego dotyczącego 60 proc. (PKB)" - powiedział. "To też będzie test na to, jakie są rzeczywiste zamiary wszystkich tutaj w tej Izbie, co do obrony naszej ojczyzny" - zaznaczył, nawiązując do złożonego w czwartek przez PiS projektu zmiany konstytucji.

Zawiera on propozycję wyłączenia z zapisanego w ustawie zasadniczej limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP. Druga zmiana zawarta w projekcie to dodanie artykułu, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Premier przypomniał, że jesteśmy częścią NATO, co jest niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. "Ale też chcemy móc bronić się sami" - dodał. "Doskonale też wiemy, że nikt nie jest broniony, jeżeli sam się nie broni przynajmniej przez jakiś dłuższy czas. Spójrzcie dziś na Ukrainę, to właśnie fakt, że oni bronią się z ogromną determinacją, wolą walki, pozwala innym pomagać im także w dostawach broni defensywnej, pozwala im trwać, walczyć o największe wartości" - mówił.

"I dlatego zarówno w tych sankcjach, jak i w tych zamianach konstytucyjnych, jesteśmy w awangardzie, jesteśmy rzeczywiście w szkicu państw europejskich, które zmieniają system prawny u siebie, po to, żeby móc we właściwy sposób odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania" - wyjaśnił premier.

Morawiecki podkreślił także, że to dzięki posłom PiS pod obrady Sejmu trafiła ustawa m.in. o sankcjach wobec Rosji. "Ta ustawa zawiera jeden z dwóch elementów, co do których wszyscy eksperci zgodzą się, że najbardziej są w stanie zatrzymać machinę wojenną Putina - a mianowicie konfiskaty, nie zamrożenia (majątku)" - stwierdził.

"Co nam po +zamrożeniu+ jachtów, na których cały czas odbywają się party oligarchów u wybrzeży zachodniej Europy. Chyba nie o to nam wszystkim chodzi. Chodzi nam o rzeczywiste uderzenie w machinę wojenną Putina. Co to by mogło być? To jest to, o czym Polska mówi - do niedawna jedyna, ale może niedługo inni też zaczną o tym mówić (...) - a więc konfiskata majątków oligarchów rosyjskich i konfiskata majątków Federacji Rosyjskiej, znajdującego się w zachodnich bankach. Zróbmy to razem" - zaapelował.

Szef rządu przypomniał też swój apel o utworzenie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie.

W jej składzie znaleźć mieliby się eksperci z różnych krajów m.in. lekarze, patomorfolodzy, prawnicy - wszyscy, którzy "bez cienia wątpliwości określą to, co dzieje się na Ukrainie takimi słowami, jakimi powinno być to określone".

"Rosja łamie dzisiaj wszystkie konwencje genewskie, wobec jeńców, wobec cywilów, kobiet, dzieci. To, co dzieje się dziś na Ukrainie, to co robi Rosja jest czymś niewyobrażalnym" – oświadczył.

Morawiecki nawiązał też do zapowiadanego w marcu i wniesionego w czwartek przez PiS projektu nowelizacji konstytucji. Jak dodał, zawiera on "jeden z dwóch elementów, co do których wszyscy eksperci zgodzą się, że najbardziej są w stanie zatrzymać machinę wojenną Putina: konfiskatę – nie zamrożenie - (...) majątków oligarchów rosyjskich i majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w zachodnich bankach".

"Zróbmy to razem. Do tego potrzebujemy przekonać nie Budapeszt, do tego potrzebujemy przekonać Belin, Brukselę, Paryż i Londyn" – wzywał.

"Potrzebne są miażdżące sankcje, takie jak odcięcie się od rosyjskich surowców" – dodał. Opowiedział się za sankcjami wtórnymi, by blokada uniemożliwiła Rosji sprzedaż paliw kopalnych także do innych krajów.

Podziękował - zaznaczając, że robi to po raz pierwszy – Parlamentowi Europejskiemu za to, że "kilka tygodni po nas" przyjął sankcje, do których wzywały polskie władze.

Szef rządu podkreślił podczas swojego wystąpienia, że "dzisiaj obserwujemy wyjątkowe wydarzenia w historii XXI wieku".

"Powstrzymajmy je razem. Skorzystajmy z tej wielkiej, unikalnej możliwości, która się narodziła dla Polski - tego historycznego resetu, podniesienia prestiżu Polski. Tej wspaniałej wdzięczności, którą wobec Polski ma praktycznie cały wolny świat. Nie zmarnujmy tego, dbajmy o to razem. Niech żyje Polska, niech żyje suwerenna Ukraina" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił też, że dzisiaj "stoimy na straży uniwersalnych wartości, wartości europejskich, chrześcijańskich (...) - wolności, prawa do życia, sprawiedliwości i solidarności".

"Dlatego proszę też Wysoką Izbę o pozytywne podejście do tej drugiej wielkiej zmiany w ustawie zasadniczej, o którą apelujemy" - dodał.

Morawiecki podkreślał także, że "dzisiaj najważniejsze jest, żeby przemówić wspólnie do rozsądku wszystkim w Europie i Zachodniej, ale także w Wschodniej, w szczególności na Węgrzech, że to, co się dzieje (na Ukrainie) jest absolutnie niedopuszczalne". "Jeżeli ktoś dzisiaj nie dostrzega zbrodni na Ukrainie, nie nazywa ich po imieniu, to popełnia gigantyczny błąd. Z tego błędu trzeba się jak najszybciej wycofać" - oświadczył.

"Nie ma na to naszego przyzwolenia, czy to jest nasz zachodni sąsiad, południowy sąsiad, czy to są Węgry, czy Francja, czy jakikolwiek polityk we Francji, w Niemczech, na Węgrzech, w Austrii, czy w innych krajach" - dodał.