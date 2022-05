PiS złożył w Sejmie 7 kwietnia projekt ustawy o zmianie konstytucji, dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.

"Nim zaczną się prace nad projektem zmian w konstytucji musi upłynąć konstytucyjny termin 30 dni od daty wpłynięcia projektu. Czekamy więc aż upłynie ten termin" - powiedział Müller.

Podkreślił jednocześnie, że PiS będzie przekonywać pozostałe ugrupowania do poparcia zaproponowanych zmian. "Liczę, że różnice partyjne i emocje ustąpią polskiej racji stanu i każdy, kto myśli patriotycznie, te zmiany poprze" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że zmiany w konstytucji są niezbędne, aby w przyszłości mieć elastyczność w zakresie dodatkowych zakupów uzbrojenia dla polskiej armii i zabezpieczyć zbrojnie nasz kraj. "W tym celu należy wyłączyć - co zaproponowaliśmy w projekcie - wliczanie wydatków na obronę do długu publicznego. W przyszłości to Polska może być celem Rosji. Musimy się przygotować do obrony Polski" - wskazał.

"Proponowane zmiany mają też szczególne znaczenie w kontekście przedstawienia pierwszej polskiej listy sankcyjnej; proponowane zmiany umożliwią przejęcie majątków rosyjskich oligarchów i przekazanie jej na wsparcie osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji" - mówił rzecznik rządu.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński ogłosił we wtorek polską listę sankcyjną obejmującą rosyjskie podmioty i oligarchów prowadzących interesy na terenie RP. Na polskiej liście sankcyjnej znalazło się 50 rosyjskich podmiotów i oligarchów, zidentyfikowanych przez polskie służby.

Projekt zmiany konstytucji zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym miałoby zostać zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana zawarta w projekcie to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Projekt zmian konstytucji może złożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent; pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od złożenia projektu. Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów. (PAP)

autor: Rafał Białkowski