W rozmowie z Polsat News szef klubu PiS był pytany, kto zostanie nowym szefem KPRM, odpowiedział, że "wszystko wskazuje na to, że były marszałek, a obecnie szef komisji spraw zagranicznych Marek Kuchciński obejmie to stanowisko".

"To jest decyzja, która zapadła, ale prezydium komitetu pozostawiło jeszcze trochę czasu Markowi Kuchcińskiego do przeanalizowania swoich zadań przyszłych i obsady personalnej, wszystkich spraw, które są z tym związane" - mówił Terlecki. "Myślę, że te prace dobiegają końca i ta decyzja, powołanie będzie w najbliższych dniach" - dodał. Dopytywany, czy Marek Kuchciński "będzie się opiekował premierem", Terlecki odpowiedział, że będzie on miał za zadanie organizować pracę rządu.

Szef klubu PiS pytany, czy były wiceszef resortu zdrowia, a obecnie odpowiedzialny za cybezpieczeństwo w KPRM Janusz Cieszyński jest brany pod uwagę jako nowy szef KPRM, polityk PiS odparł, że taka kandydatura nie jest rozważana.

W piątek Michał Dworczyk złożył rezygnacje z bycia szefem KPRM. Podczas briefingu w Sejmie polityk powiedział, że w jego decyzji "przeważyły o tym względy osobiste". "I takie przekonanie, że tak efektywnie, jak do tej pory, dłużej na tym miejscu nie jestem w stanie pracować" - dodał i poinformował, że jeszcze przez kilka tygodni będzie ministrem w KPRM. (PAP)