Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym to trudnym kompromis, ale przede wszystkim chodzi w niej o to, by zakończyć jeden spór i skupić się na prawdziwym przeciwniku, który jest na Wschodzie, nie na Zachodzie - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Sejmie po uchwaleniu noweli.

W piątek Sejm uchwalił nowelę o Sądzie Najwyższym, która - według jej autorów - jest efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma stanowić kluczowy krok dla uzyskania przez Polskę środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. Reklama Po głosowaniach w Sejmie premier powiedział, że "w tej ustawie, która jest trudnym kompromisem, przede wszystkim chodzi o to, żeby zakończyć jeden spór (z KE - PAP)". "Patrzymy na Wschód, patrzymy na Zachód - i ten spór na zachodzie chcemy zakończyć, ponieważ prawdziwy wróg, prawdziwy przeciwnik jest na Wschodzie i sądzę, że wszyscy Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę" - stwierdził. Morawiecki podziękował też odpowiedzialnemu za negocjacje z KE ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka "za jego trudną pracę i bardzo dobre podejście". "Bronił on naszej konstytucji, naszej suwerenności - to się udało" - stwierdził premier. Autorzy: Mikołaj Małecki, Karol Kostrzewa