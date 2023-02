Dokument ma zawierać 10 punktów. Będzie zakładał uznanie integralności terytorialnej Ukrainy w granicach sprzed aneksji Krymu w marcu 2014 r. Nowym elementem jest zanegowanie przez Ukraińców tzw. linii rozgraniczenia sprzed 24 lutego. Dodatkowo znajdą się w nim zapisy o bezpieczeństwie nuklearnym odnoszące się do elektrowni w Zaporożu i bezpieczeństwa żywnościowego. Poruszone mają zostać tematy wymiany więźniów i powrotu deportowanych do Rosji dzieci. W planie Zełenskiego ma się również znaleźć kwestia powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie. Prezydent w ONZ będzie się również domagał nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach instytucji euroatlantyckich. Jak podkreśla źródło DGP, kwestia integralności terytorialnej dla Zełenskiego nie będzie podlegała negocjacjom. W marcu ub.r. Kijów dopuszczał moratorium na dyskusję o statusie Krymu na 99 lat.

Równolegle do dyplomacji trwają dyskusje o tym, czy Polska przekaże samoloty Ukrainie . – Wszelkie działania podejmowane na rzecz wsparcia Ukrainy są uzgadniane z sojusznikami z NATO. Informacje dotyczące efektów tych uzgodnień będziemy przekazywać opinii publicznej na bieżąco – informują nas oficjalnie urzędnicy z centrum operacyjnego resortu obrony narodowej. – Obecnie nie ma tematu samolotów. Ale to nie znaczy, że nie pojawi się za jakiś czas. Ale tutaj raczej nie będziemy w awangardzie, to nie są czołgi. W tym wypadku ważne są ograniczenia naszych zdolności – mówi nam polski urzędnik znający kulisy sprawy.

Przekazanie któregokolwiek z 48 samolotów F-16 jest znacznie trudniejsze do „załatania”. Można by to zrobić samolotami kolejnych generacji. Polska zamówiła trzy lata temu 32 samoloty F-35. Dostawy pierwszych sztuk to jednak dopiero przełom lat 2025/2026, a całe zamówienie ma być zrealizowane do 2030 r. Za to już w tym roku powinno do nas trafić pierwszych 12 z 48 lekkich samolotów bojowych FA-50. Kolejne sztuki, bardziej skonfigurowane pod polskie potrzeby, mają być dostarczane od 2025 r.