Weekendowa konwencja programowa PiS dopiero w niedzielę obfitowała w konkretne zapowiedzi wyborcze. Jarosław Kaczyński mówił o trzech najważniejszych. Świadczenie wychowawcze z dzisiejszych 500 zł wzrośnie do 800 zł. To inflacyjna waloryzacja, która spowoduje, że – jak wynika z naszych wyliczeń – koszt całego programu wzrośnie z 40 mld do 62 mld zł rocznie. Druga propozycja to program darmowych leków dla seniorów w wieku 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Koszty trudno oszacować, bo prezes PiS nie doprecyzował, o jaką gamę medykamentów chodzi. Trzecia propozycja również została zapowiedziana dość mgliście – chodzi o jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także tych prywatnych. W ten sposób PiS już na starcie kampanii próbuje zdystansować konkurencję, a prezes jasno zapowiedział, że to nie koniec propozycji programowych.

