Aż 40 proc. Polek i Polaków deklaruje wysokie obciążenie kosztami zakupu leków. To najwięcej w całej UE. Żeby to się zmieniło, nie wystarczy rozszerzyć listy uprawnionych do ryczałtu, potrzebna jest hojniejsza refundacja farmaceutyków dla każdego.

Mocną stroną demokracji jest to, że politycy muszą walczyć o głosy wyborców, a przy okazji zdarza im się rozwiązać jakiś istotny problem społeczny. Prawo i Sprawiedliwość podczas swojej ostatniej konwencji programowej złożyło kilka konkretnych obietnic, wśród których przynajmniej jedna jest trafiona. Mowa o bezpłatnych lekach dla osób w wieku poniżej 18. i powyżej 65. roku życia. Reklama Obciążenie kosztami opieki medycznej od lat jest w Polsce wysokie, co jest efektem niedomagającej publicznej ochrony zdrowia, jednak po 2020 r. ten problem stał się naprawdę palący. Złożyły się na to dwa czynniki – dynamicznie rosnące ceny prywatnych usług medycznych, szczególnie w czasie pandemii, oraz inflacja. Wśród kosztów opieki medycznej to właśnie wydatki na leki szczególnie ciążą na portfelach polskich rodzin. Pomysł partii Kaczyńskiego jest więc odpowiedzią na rzeczywiście istniejącą i niezaspokojoną potrzebę społeczną. Czy będzie odpowiedzią skuteczną, trudno jeszcze powiedzieć, gdyż funkcjonujący już program zapewniający bezpłatne leki dla seniorów 75+ sprawdza się połowicznie. Reklama

Piotr Wójcik