Prace nad projektem, który reguluje wart 20 mld zł rynek leków, są bardzo skomplikowane i trwają od niemal dwóch lat. Wydawało się, że w tej kadencji nie wejdzie w życie, ale po tym jak został przyjęty przez rząd, wygląda na to, że jednak wrócił do gry. Jednak w dokumencie zmiana goni zmianę. Jak wynika z naszych informacji, w ostatniej z wersji pojawił się zapis mówiący o tym, że resort zdrowia mógłby objąć z urzędu refundacją leki OTC. Chodzi o preparaty wydawane bez recepty. To dość kluczowa zmiana. Po pierwsze, z tego powodu, że do tej pory refundacji podlegały tylko leki, które muszą być poprzedzone konsultacją medyczną i zalecone przez lekarza. A po drugie, to firmy same się zgłaszają do refundacji. Najnowszy pomysł wywraca tę zasadę.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.