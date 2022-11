Reklama

"Od dzisiaj zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem finansowania metody in vitro" - ogłosił Kopacz podczas konferencji prasowej z udziałem m.in. lidera PO Donalda Tuska oraz przedstawicieli komitetu inicjatywy ustawodawczej.

Dzięki in vitro urodziło się 22 tys. dzieci

Była premiera i była minister zdrowia zapowiedziała, że podpisy pod obywatelskim projektem będą zbierane każdego dnia, w różnych miastach w Polsce.

Kopacz przypomniała, że w l. 2013-2016 był program finansowania in vitro i dzięki niemu urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. "Ale kiedy przyszła władza PiS, to nawet ten program, nawet to, że mamy 22 tysiące nowych Polek i Polaków, przeszkadzało im, w związku z tym zamknęli ten program nie bacząc na to, że w Polsce jest 1,5 miliona par cierpiących z powodu niepłodności" - mówiła Kopacz.

Stwierdziła, że obecnie rządzący nie pomagają tym ludziom nie dlatego, że nie mogą tego zrobić, tylko dlatego, że nie chcą. "Postanowiliśmy ich wyręczyć w tym, co było ich obowiązkiem w nowoczesnym państwie, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, przygotowaliśmy projekt ustawy, będziemy zbierać pod nim podpisy" - powiedziała Kopacz.

500 mln zł na realizację

Zaapelowała do wszystkich Polek i Polaków o poparcie obywatelskiego projektu ws. refundacji in vitro.

Zapowiadając pod koniec września ten obywatelski projekt, Ewa Kopacz mówiła, że przewiduje on refundację procedury in vitro. Zgodnie z nim minister zdrowia miałby rocznie do dyspozycji 500 mln zł na realizację tego programu zdrowotnego, a osoby ubiegające się o refundację in vitro musiałaby wykazać 12-miesięczny bezskuteczny okres leczenia niepłodności.

W latach 2013–2016 na terenie całego kraju funkcjonował Narodowy Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego. Był realizowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i adresowany do wszystkich niepłodnych par spełniających określone kryteria.

autor: Karol Kostrzewa, Piotr Śmiłowicz