Co więcej, o ile do niedawna Konfederacja była synonimem ugrupowania dla męskich wyborców, o tyle obecnie elektoratem tej formacji stają się kobiety z mniejszych ośrodków, o bardziej konserwatywnym światopoglądzie, z tradycyjną wizją życia, które chcą niższych podatków, by mieć wyższe pensje. Takie wnioski płyną z danych firmy IBRiS, która przeprowadza co pewien czas badanie nazywane Światowidem. To połączony zestaw badań jakościowych i ilościowych, które mają pokazać nastroje społeczne, notowania poszczególnych ugrupowań i najważniejsze tematy w debacie publicznej.

