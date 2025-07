Każdy, kto w upalny dzień chce wsiąść do samochodu zaparkowanego na zewnątrz przez wiele godzin zna to uczucie. Wnętrze pojazdu rozgrzane jest do tak wysokiej temperatury, że trudno jest wejść do środka. Jak podaje Euronews, japoński producent samochodów Nissan twierdzi, że pracuje nad rozwiązaniem, które zapobiegnie nadmiernemu nagrzewaniu się auta. Rozwiązane zaproponowane przez Nissana pomaga również zmniejszyć konieczność używania klimatyzacji i odciążyć silnik lub akumulator w pojazdach elektrycznych.

Lakier, który chłodzi

Lakiery samochodowe są zwykle wykonane z żywicy, materiału, którego cząsteczki pod wpływem słońca wibrują i wytwarzają ciepło, zwiększając temperaturę.

Według badania opublikowanego przez naukowców z Arizona State University i UC San Diego School of Medicine, na które powołuje się Euronews, w upalne lato temperatura na desce rozdzielczej samochodu może sięgać nawet 70 stopni Celsjusza. Dlatego Nissan opracowuje farbę samochodową, która będzie w stanie chłodzić pojazd.

Farba Nissana zawiera metamateriał składający się z dwóch mikrocząsteczek. Jedna z nich blokuje i odbija promienie bliskiej podczerwieni zawarte w świetle słonecznym. Natomiast druga cząsteczka zawarta w farbie przekształca ciepło w fale elektromagnetyczne, które są uwalniane w przestrzeń. Połączenie działania dwóch mikrocząsteczek, ma pomóc zapobiec wzrostowi temperatury w aucie.

Do 12 stopni chłodniej

Nissan twierdzi, że efekt chłodzenia jest szczególnie zauważalny, gdy pojazd stoi na słońcu przez dłuższy czas. W teście terenowym przeprowadzonym w sierpniu 2024 r. na Międzynarodowym Terminalu Lotniczym w Tokio w Japonii, chłodzący lakier zdołał obniżyć temperaturę powierzchni zewnętrznych o 12 stopni Celsjusza i kabiny o 5 stopni w porównaniu z tradycyjnym lakierem samochodowym.

Źródło: Euronews