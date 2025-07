10 najważniejszych zasad na drodze. GDDKiA publikuje listę

Obecnie jesteśmy na półmetku wakacji, co widać na drogach, szczególnie tych, prowadzących do rejonów turystycznych nad morze lub w góry. A większy ruch, to też większe ryzyko, że coś się może wydarzyć. Jak tego uniknąć? Głównym elementem bezpiecznej jazdy jest oczywiście przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale nie tylko. Aby bezpiecznie dotrzeć do celu należy także przestrzegać podstawowych zasad, o których przypomina GDDKiA. Oto drogowy dekalog bezpiecznego kierowcy.