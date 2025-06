To, że za prowadzenie samochodu na „podwójnym gazie”, poza mandatem lub wysoką grzywną grozi też utrata prawa jazdy, wie każdy. Niestety część kierowców nie zdają sobie sprawy, że podobna kara grozi za prowadzenie pod wpływem alkoholu motorówki lub skutera wodnego. Podobnie jak w przypadku samochodów, karą za pływanie motorówkami po spożyciu jest utrata prawa jazdy na wszystkie posiadane kategorii pojazdów mechanicznych. Dlaczego?

Reklama

Art. 87. Prawo o ruchu drogowym

Szlak wodny jest traktowany jak droga publiczna w ruchu lądowym, co wynika z art. 87 Prawo o ruchu drogowym.

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Oznacza to, że prowadzenie łodzi motorowej lub skutera wodnego po spożyciu alkoholu skutkuje konsekwencjami prawnymi, takimi jak te, które grożą pijanym kierowcom na drogach.

Kary za pływanie motorówką pod wpływem alkoholu

Podobnie jak w przypadku pojazdów mechanicznych na lądzie, także w przypadku jednostek wodnych wymiar kary zależy od poziomu alkoholu we krwi, według którego określa się, czy zostało popełnione wykroczenie czy przestępstwo.

Jeżeli poziom alkoholu mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 prom., mamy do czynienia z wykroczeniem. W tym przypadku grozi kara grzywny nie mniejsza niż 2,5 tys. zł, a okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to od 6 miesięcy do trzech lat, w zależności od sytuacji drogowej.

Dużo wyższa kara grozie w przypadku, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 prom., co kwalifikowane jest już jak przestępstwo. W takiej sytuacji pijany kierowca staje przed sądem, a grzywna jaką może zostać na niego nałożona to nawet 30 tys. zł. Okres zakazu prowadzenia pojazdów to co najmniej trzy lata.

Dodatkowo sąd może orzec dodatkową karę ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do 2 lat.

Czy wszystkie jednostki wodne obejmuje Art. 87. Prawo o ruchu drogowym?

Za prowadzenie pod wpływem alkoholu pojazdów wodnych innych niż mechaniczne, takich jak łódka wiosłowa czy żaglówka, nie grozi utarta prawa jazy, choć kary są dotkliwe. Za korzystanie z takich pojazdów wodnych pod wpływem alkoholu (do 0,5 promila) grozi mandat nie mniejszy niż 1000 zł. Natomiast pływania np. łodzią wiosłową w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila, będzie bardziej kosztowne, ponieważ przewidziana kata to co najmniej 2,5 tys. zł.