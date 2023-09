Z sondażu wynika, że na partię rządzącą swój głos chce oddać 35,3 proc. ankietowanych. W porównaniu z badaniem z połowy sierpnia to wzrost o 0,8 pkt proc. Drugi wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 27,5 proc. To o 3,7 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim sondażem i największy spadek z wszystkich partii.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 61,7 proc. ankietowanych

Do Sejmu dostałyby się także: Konfederacja, na którą chce zagłosować 10,6 proc. badanych (wzrost o 2,8 pkt proc.); Trzecia Droga z wynikiem 10,2 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.) oraz Lewica (9,4 proc., wzrost o 2,3 pkt proc.). 7 proc. badanych nie wie, na kogo chce zagłosować.

Portal zaznacza, że według kalkulatora prof. Jarosława Flisa z UJ, zgodnie z wynikami sondażu WP Zjednoczona Prawica uzyskałaby 193 mandaty, KO - 145, Konfederacja - 44, Trzecia Droga - 41, a Lewica - 36. Jeden mandat przypadłby posłowi mniejszości niemieckiej. "Oznacza to, że ani PiS, ani tzw. demokratyczna opozycja nie miałyby większości w Sejmie. Wszystko rozbijałoby się o to, co zdecydowałaby Konfederacja" - podsumowuje portal.

Z sondażu wynika też, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 61,7 proc. ankietowanych ("zdecydowanie tak" - 45,1 proc; "raczej tak" - 16,6 proc.). Do urn nie poszłoby 37,0 proc. respondentów ("zdecydowanie nie" - 24,1 proc.; "raczej nie" - 12,9 proc.). Zaledwie 1,3 proc. badanych jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI & CATI 50/50 w dniach 1-3 września 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.