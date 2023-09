Kiepskie nastroje

Reklama

Wyniki badania pokazują, że spadło zaufanie co do rentowności niemieckiej w przyszłości. Około połowy Niemców uważa, że ​​za 10–15 lat ich gospodarka nie będzie już jedną z wiodących na świecie. Około jedna trzecia nadal jest przekonana, że ​​kraj ten odegra jeszcze znaczącą rolę na świecie.

Oznacza to, że wartości z sondażu z poprzedniego roku niemal się odwróciły. W 2022 r. 30 proc. respondentów stwierdziło, że ich zdaniem Niemcy w nadchodzących latach nie będą już wiodącym krajem gospodarczym, a 48 proc. wierzy w siłę swojej gospodarki.

Reklama

Menedżerowie

Wśród kadry menadżerskiej 58 proc. stwierdziło, że ich zdaniem Niemcy swoje najlepsze lata mają już za sobą. Prawie trzy czwarte uważa również, że obawa, że ​​wysokie koszty energii doprowadzą do deindustrializacji, jest uzasadniona. 68 proc. społeczeństwa uważa scenariusz dezindustrializacji (stopniowego spadku znaczenia przemysłu w gospodarce) za poważny problem.

Pakiet działań mających ożywić gospodarkę

Dopiero w środę rząd federalny podjął decyzję w sprawie pakietu środków mających ożywić zwalniającą gospodarkę. Jednak tylko 41 proc. ankietowanych nadal uważa, że ​​Niemcy to bardzo dobra lokalizacja dla inwestycji, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z 2022 r., kiedy tak stwierdziło 71 proc. ankietowanych. Zamiast 15 proc. w zeszłym roku, obecnie wątpi w to 50 proc. ankietowanych.

Ograniczyć biurokrację

83 proc. ankietowanych uważa ograniczenie biurokracji za szczególnie ważne działanie, które ma zapobiec nadchodzącej recesji gospodarczej. Na dalszych miejscach znalazły się modernizacja administracji, cyfryzacja i lepsze nauczanie w szkołach i na uniwersytetach.

Ocena rządu

Jak wynika z sondażu, utracone zaufanie w siłę niemieckiej gospodarki jest wyraźnie powiązane z oceną rządów koalicji SPD-Zieloni-FDP. 76 proc. ankietowanych ma wątpliwości, czy federalny rząd koalicyjny może przyczynić się do rozwoju kraju. 55 proc. stwierdziło nawet, że polityka rządu w dalszym ciągu utrudnia prowadzenie biznesu, tylko 10 proc. uważa, że ​​zostanie to ułatwione. Zaufanie do poszczególnych partii jest odpowiednio niskie: tylko po 7 proc. uważa, że ​​SPD lub FDP są w stanie wzmocnić biznes. Dla Zielonych jest to zaledwie 5 proc., dla AfD 8 proc., a dla CDU 27 proc.