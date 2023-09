"Rekomendujemy rządowi uchwałę, która potwierdzi, (...) że po 15 września do Polski nie będzie wjeżdżało zboże ukraińskie" - powiedział Robert Telus pytany o to, czym się zajmie we wtorek rząd, który ma się zebrać o godz. 11. "To jest bardzo ważna uchwała, która będzie potwierdzała, żeby to zboże nie wjeżdżało na rynek" - wskazał.

Jak dodał, "mówimy o tym, że tranzyt będzie jechał, tak jak do tej pory, bo tranzyt rośnie i pomagamy w tranzycie ukraińskiego zboża, żeby jechało do Afryki, bo ono jest potrzebne w tamtych krajach, gdzie brakuje zboża". "Ale żeby nie wjeżdżało do Polski, bo wiemy, jakie turbulencje to na rynku spowodowało wtedy, kiedy wjeżdżało" - wskazał minister rolnictwa. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta