Na pytanie komu uda się uzyskać wotum zaufania (Tuskowi, Morawieckiemu czy innemu kandydatowi) 51 proc. badanych uważa, że będzie to Tusk, 16 proc. że obecny premier, z kolei nieco więcej - 18 proc. sądzi, że będzie to jeszcze inny polityk. Badanie pokazuje słabą wiarę w powodzenie misji Mateusza Morawieckiego. - I tak zaskakujące jest, że aż tyle osób uważa, że Morawiecki dostanie wotum zaufania. Może wynika to z niewiedzy lub wiary w przekaz PiS, że szykują się na rządzenie przez cztery lata. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, czy uda się mu sformować rząd, to pokazało to głosowanie w sprawie marszałka Sejmu i wicemarszałków - podkreśla politolog z Uniwersytetu Łódzkiego dr. Maciej Onasz. W poniedziałek opozycja pewnie wygrała głosowanie w sprawie kandydatury Szymona Hołowni na marszałka Sejmu i to jej głosów zabrakło do tego, by wicemarszałkiem z ramienia PiS została Elżbieta Witek.

Szczegółowe wyniki badania pokazują, że w powodzenie misji Morawieckiego wierzy nieco ponad połowa wyborców PiS z kolei w to, że wotum uzyska Tusk wierzy 88 proc. wyborców opozycji. Słabą wiarę w powodzenie misji Morawieckiego widać także w odpowiedzi na drugie pytanie. 55 proc. pytanych uważa, że obecny premier powinien zrezygnować z próby sformowania rządu, umożliwiając opozycji przejęcie władzy. Przeciwnego zdania jest 32 proc. ankietowanych. - Wynik odpowiedzi na to pytanie dobrze odwzorowuje obecne poparcie dla PiS i anty PiS - podkreśla Maciej Onasz. Faktycznie szczegółowe wyniki badania pokazują, że przeciwko rezygnacji Morawieckiego z próby sformowania rządu jest niemal 80 proc. wyborców PiS, a za prawie 90 proc. głosujących na opozycję. Premier nie zamierza rezygnować z misji formowania rządu, jego skład mamy poznać blisko upływu dwutygodniowego terminu, jaki ma na zaprzysiężenie gabinetu, a który wynika z konstytucji.

