"Skład nowego rządu zostanie przedstawiony w poniedziałek" – zapowiedział premier Morawiecki. Wyjaśnił, że o terminie expose chce porozmawiać z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. "Chciałbym podkreślić, że pani minister (Izabela) Antos z KPRM kontaktowała się z panem ministrem (szefem Kancelarii Sejmu Jackiem) Cichockim, więc te drobne uszczypliwości, które marszałek lubi rozdawać obecnie na prawo i lewo, puszczam mimo uszu" – powiedział. Dodał, że ma nadzieję, że do spotkania dojdzie.

Pytany o to, czy rozmawia z posłami PSL o możliwym poparciu przez nich jego nowego gabinetu, premier odpowiedział: "Rozmawiamy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Dziś spotykam się z przedstawicielami Konfederacji, którzy przychodzą na spotkanie w odpowiedzi na moje zaproszenie".

Premier wyjaśnił, że podczas spotkania zaprezentuje zagrożenia, które wiążą się z poparciem Konfederacji dla innych partii z formującej się koalicji. "Nie mamy pewności, czy Konfederacja faktycznie popiera tworzącą się koalicję, czy będzie starała się tworzyć Koalicję Polskich Spraw" – mówił Morawiecki.

Dopytywany o to, czy w gronie parlamentarzystów, z którymi prowadzi rozmowy, znaleźli się posłowie PSL odpowiedział: "Ja i moi współpracownicy rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy zachować poufność negocjacji. Wiadomo, że nasi konkurenci polityczni będą próbowali szantażować i straszyć. Już do tego dochodzi, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom".

13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. W ciągu 14 dni prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera od nich przysięgę - termin na to upływa w poniedziałek, 27 listopada. Następnie premier w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Konstytucja stanowi, że jeśli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.