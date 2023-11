Nowa władza będzie miała w resorcie zdrowia kolejną minę do rozbrojenia: niewykluczone, że będzie musiała znaleźć dodatkowe 10 mld zł rocznie. To kłopot na własne życzenie. Dziś w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o podwyżkach w ochronie zdrowia. Nawet jeżeli postulaty są uzasadnione, wiadomo, że NFZ nie ma na to pieniędzy.