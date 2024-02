Najwięcej wskazań w rankingu zaufania otrzymał Rafał Trzaskowski - ufa mu 51,1 proc. badanych (17,8 proc. zdecydowanie, 33,3 proc. raczej). Oznacza to wzrost poziomu zaufania do niego o 3,7 punktu proc. w porównaniu z sondażem IBRIS dla Onetu ze stycznia.

Magiczna granica pokonana?

Jak zauważono, "w ten sposób Trzaskowski pokonał granicę 50 proc. pozytywnych wskazań i dołączył do niewielkiego grona polskich polityków, którym się to udało; w historii badań IBRIS dla Onetu od 2015 r. byli to: Andrzej Duda (listopad 2017 r., wrzesień 2020 r.), Łukasz Szumowski (kwiecień 2020 r.) i Szymon Hołownia (styczeń 2024 r.)".

Według najnowszego sondażu, Trzaskowskiemu nie ufa 39,5 proc. ankietowanych - o 1,9 punktu proc. więcej niż poprzednio. Obojętność wobec niego zadeklarowało 9,4 proc. - to o 4,4 punktu proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Na drugim miejscu pod względem zaufania znalazł się Szymon Hołownia, któremu ufa 48,1 proc. respondentów (21,8 proc. zdecydowania, 26,3 proc. raczej). Oznacza to spadek poziomu zaufania w stosunku do sondażu ze stycznia o 6,3 punktu proc. Hołowni nie ufa 42,6 proc. ankietowanych - 14,7 punktu proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. Obojętność wobec niego zadeklarowało 8,8 proc. - to o 8,4 punktu proc. mniej niż poprzednio.

Na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 40,9 proc. ankietowanych (zdecydowanie 26,5 proc., 14,4 proc. raczej) - to mniej o 0,4 punktu proc. niż w ubiegłym miesiącu. Brak zaufania do niego zadeklarowało 50,6 proc. badanych, czyli o 2,7 punktu proc. więcej niż w styczniu. Obojętność wyraziło 8,5 proc. ankietowanych - o 1,8 punktu proc. mniej niż poprzednio.

Już poza podium

Tuż za podium w rankingu zaufania znalazł się wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa z 39,2 proc. - to o 3,5 punktu proc. mniej niż w styczniu. Nie ufa mu 34,6 proc. osób - więcej o 3,5 punktu proc., a dla 25 proc. badanych jest on obojętny (o 4,4 punktu proc. więcej niż poprzednio).

Na piątej pozycji znalazł się premier Donald Tusk, którego zaufaniem darzy przez 37,6 proc. ankietowanych - to mniej o 1,3 punktu proc. Szefowi rządu nie ufa 46 proc. badanych (mniej o 1,9 punktu proc.), a obojętność wobec niego deklaruje 16,4 proc. ankietowanych(o 3,2 punktu proc. więcej).

Na kolejnym miejscu uplasował się poprzedni premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 37,5 proc. badanych - o 0,9 punktu proc. mniej niż w styczniu. Nie ufa mu 55,5 proc. ankietowanych - więcej o 4,6 punktu proc. więcej niż poprzednio. Obojętność wobec niego zadeklarowało 7 proc. badanych - to mniej o 2,6 punktu proc. niż w ubiegłym miesiącu.

W pierwszej dziesiątce rankingu zaufania znaleźli się także: minister sprawiedliwości Adam Bodnar — ufa mu 35,1 proc. (więcej o 5,3 punktu proc.), współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty — ufa 34,6 proc. (więcej o 3,1 punktu proc. niż w styczniu.)., wicemarszałek Sejmu, polityk PSL-TD Piotr Zgorzelski — ufa mu 34 proc. (mniej o 1,4 punktu proc.) i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski — ufa mu 33,9 proc. badanych (więcej o 0,4 punktu proc.).

Komu nie ufamy?

Według sondażu, największy poziom nieufności odnotował prezes PiS Jarosław Kaczyński - nie ufa mu 63,1 proc. badanych (ufa mu 31,1 proc.), na kolejnych miejscach znaleźli się: lider Suwerennej Polski, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 59,8 proc. (ufa mu 22,6 proc,), jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen - nie ufa mu 57,7 proc. (ufa - 27,3 proc.), Mateusz Morawiecki - nie ufa mu 55,5 proc. (ufa 37,5 proc.); pierwszą piątkę w tym rankingu zamyka współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, któremu nie ufa 51,6 proc. (ufa 33,3 proc.)

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 lutego 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). (PAP)