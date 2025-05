Wybory prezydenckie 2025: najnowszy sondaż

Badanym - jak zaznaczono, wyłącznie zdecydowanym wyborcom - zadano pytanie: "na którego z kandydatów oddałby/aby Pan/i swój głos?".

Różnica między kandydatami jest niewielka - to zaledwie 1,26 punktu procentowego, co wskazuje na wyrównaną walkę o urząd prezydenta w przededniu wyborów. "W odniesieniu do frekwencji z 2020 roku, kiedy głos oddało 20,6 mln Polaków, taka różnica przekłada się na około 260 tys. głosów" - podał portal.

Wybory prezydenckie: jak chcą głosować kobiety, a jak mężczyźni?

WP zwraca uwagę, że badanie pokazuje wyraźne różnice między preferencjami kobiet i mężczyzn. W pierwszej z tych grup, Rafał Trzaskowski zdobywa 55,01 proc. głosów, a Karol Nawrocki - 44,99 proc. Wśród mężczyzn prowadzi Nawrocki, zdobywając wynik 54,56 proc., podczas gdy Trzaskowski ma poparcie 45,44 proc.

Wybory 2025: preferencje wyborcze a wiek

Różnice widoczne są również w zależności od wieku wyborców. W grupie od 18 do 39 lat dominuje Nawrocki z wynikiem 58,58 proc. Trzaskowskiego popierają głównie osoby w wieku od 40 do 59 lat (52,32 proc.) oraz powyżej 60. roku życia (55,73 proc.).

Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB) przeprowadzono 28 i 29 maja br. metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób. (PAP)