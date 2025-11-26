Kto odpowiada za odśnieżanie dachów?

Wszystkie obowiązki zarządcy są regulowane prawem budowlanym z dnia 4 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynku spoczywa na:

właścicielu,

zarządcy,

użytkowniku obiektu budowlanego.

Dotyczy to każdego przypadku, w którym na obiekt oddziałują czynniki zewnętrzne, w tym opady śniegu, mróz, oblodzenie czy silny wiatr.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, tj. użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

To właśnie z tego powodu zarządca lub właściciel musi usuwać nadmierną ilość śniegu z połaci dachowych, monitorować stan techniczny dachu, reagować na pojawiające się zagrożenia, a także współpracować ze służbami, jeśli wymaga tego sytuacja np. zabezpieczenie terenu lub zamknięcie przejścia pod soplami.

Dlaczego odśnieżanie dachów jest obowiązkowe?

Ciężar śniegu może osiągać wartości, które zagrażają trwałości budynku. W praktyce wygląda to tak:

świeży puch - ok. 70 kg/m³

mokry śnieg - nawet 600 kg/m³

śnieg zleżały i zlodowaciały - powyżej 800 kg/m³

Obciążenia śniegiem w kN/m³:

świeży śnieg - 1 kN/m³

kilka godzin po opadzie - 2 kN/m³

zleżały śnieg po tygodniach - 2,5–3,5 kN/m³

mokry - 4 kN/m³

Tak duże masy mogą doprowadzić do odkształceń, przecieków, a w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej.

Polska podzielona na strefy śniegowe

Norma PN-EN 1991-1-3 dzieli Polskę na pięć stref śniegowych, co określa maksymalne dopuszczalne obciążenie śniegiem. W strefie II, która obejmuje m.in. Warszawę, Łódź i Poznań, odśnieżanie należy rozpocząć, gdy pokrywa osiąga:

72 cm - śnieg świeży,

36 cm - śnieg osiadły (kilka godzin po opadzie),

20 cm - śnieg stary (kilka-kilkanaście dni),

18 cm - śnieg mokry.

Jakie kary za nieodśnieżony dach?

W przypadku stwierdzenia w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, że obiekt budowlany jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, właściwy organ nadzoru budowlanego nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Brak reakcji właściciela lub zarządcy może skończyć się bardzo poważnie. Mandaty i odpowiedzialność karna

mandat do 500 zł (straż miejska lub nadzór budowlany),

(straż miejska lub nadzór budowlany), mandat policji do 1000 zł ,

, sprawa w sądzie - nawet do 5000 zł ,

, za nieusuwanie zwisających sopli grozi kara do 500 zł.

Kto może odśnieżać dach? Przepisy BHP 2025

Odśnieżanie dachu to praca na wysokości, dlatego mogą ją wykonywać tylko osoby, które:

mają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości,

przeszły instruktaż stanowiskowy i szkolenie BHP,

są wyposażone w środki ochrony osobistej (szelki, linki, kask, obuwie antypoślizgowe),

pracują na terenie odpowiednio odgrodzonym i oznakowanym.

Zlecając odśnieżanie firmie, koniecznie trzeba sprawdzić:

ubezpieczenie OC wykonawcy,

protokół odbioru po wykonaniu prac.

Ile kosztuje odśnieżanie dachów w 2025 roku?

Ceny zależą od regionu i powierzchni obiektu. Średnio:

2,5–3 zł/m² netto - dachy płaskie do 1000 m²,

- dachy płaskie do 1000 m², od 5 zł/m² - w dużych miastach i na dachach trudniejszych technicznie,

Najwyższe ceny są oczywiście w Warszawie.

Odśnieżanie dużych obiektów - hale, magazyny, markety

W przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m² lub dachach o powierzchni ponad 1000 m², zarządca ma obowiązek przeprowadzać minimum dwie kontrole techniczne w roku. Brak poddania obiektu wymaganej kontroli okresowej jest zagrożony grzywną nakładaną przez nadzór budowlany.