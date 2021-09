Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów i prezes NBP , a obecnie profesor w SGH, stwierdził, że przeciwstawianie prawu ekonomii i wyroków sędziów gospodarce jest fałszywe, a przypadek frankowiczów wpisuje się w ramy teorii grup nacisku. – Małe grupy, których członkowie dążą do dużych korzyści, bywają często skuteczne i wygrywają z większymi. Zwycięstwo zależy od tego, na ile uda się uświadomić opinię publiczną o problemie – mówił. Jego zdaniem klienci, którzy zaciągali kredyty walutowe, milczeli, kiedy osiągali korzyści. Dopiero w momencie, gdy zaczęli tracić, podniosła się debata publiczna. – Na gruncie moralnym nie ma to uzasadnienia. To jawne pogwałcenie zasad elementarnej sprawiedliwości ze strony lobby frankowego. Dlaczego złotowicze, którzy nie podjęli ryzyka, mieliby pośrednio płacić odszkodowania w przypadku niesprawiedliwych wyroków sądu za tych, którzy czują się teraz poszkodowani? Dlaczego ci, którzy nie podjęli ryzyka, mają stracić? – pytał Balcerowicz.