Chodzi o wniosek notyfikacyjny dotyczący programu pomocowego dla górnictwa węgla kamiennego, który do Brukseli złożył jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego w marcu 2022 r. Zgoda KE jest niezbędna, aby Polska z własnego budżetu mogła udzielić kopalniom pomocy publicznej w wysokości 28,8 mld zł. W zamian Warszawa zobowiązała się do zakończenia wydobycia węgla i zamknięcia kopalń do 2049 r. – Konsultacje z Komisją Europejską dotyczące korekty wniosku są na końcowym etapie. Trwają ostatnie ustalenia z Brukselą – informuje nas Tomasz Głogowski, rzecznik Ministerstwa Przemysłu.

