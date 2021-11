Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 1,25% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 1,75% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 0,75% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 1,30% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 1,35% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 4 listopada 2021 r." - czytamy w komunikacie. (ISBnews)

RPP podwyższyła stopy, by przeciwdziałać ryzyku trwale podwyższonej inflacji

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła dziś stopy procentowe (po raz drugi z rzędu), aby ograniczyć ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) w średnim okresie, podał bank centralny.

"Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła w październiku br. do 6,8% r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1%.

"Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników zewnętrznych i niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym istotnie wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje jednak także trwające ożywienie gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych" - czytamy dalej. (ISBnews)

Projekcja NBP zakłada inflację na 5,1-6,5 proc. w 2022 r.

Projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje (z 50-proc. prawdopodobieństwem), że inflacja wyniesie 4,8-4,9% w 2021 r. (wobec 3,8-4,4% w projekcji z lipca 2021 r.), 5,1-6,5% w 2022 r. (wobec odpowiednio 2,5-4,1%), podał bank centralny.

"Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2021 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,8-4,9% w 2021 r. (wobec 3,8-4,4% w projekcji z lipca 2021 r.), 5,1-6,5% w 2022 r. (wobec 2,5-4,1%) oraz 2,7-4,6% w 2023 r. (wobec 2,4-4,3%)" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

"Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,9-5,8% w 2021 r. (wobec 4,1-5,8% w projekcji z lipca 2021 r.), 3,8-5,9% w 2022 r. (wobec 4,2-6,5%) oraz 3,8-6,1% w 2023 r. (wobec 4,1-6,5%)" - czytamy dalej.

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wzrosła w październiku br. do 6,8% r/r, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 1%. (ISBnews)