Uruchomienie obniżek stóp procentowych powinno nastąpić, gdy inflacja konsumencka osiągnie cel 2,5% +/- 1 pkt proc., ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

Według niego, nie ma warunków do luzowania polityki pieniężnej do końca 2025 roku, gdyż w świetle marcowej projekcji inflacja osiągnie cel (3,5%) na koniec horyzontu projekcji.

"Jeżeli chcielibyśmy wierzyć w projekcję analityków NBP, dzisiaj nie ma warunków do obniżania stóp procentowych, dopóki nie będzie kolejnych projekcji, które pokażą, że takie warunki są. Dzisiaj nie warunków aż do końca tego okresu prognozy, projekcji, czyli do końca 2025, gdyż ciągle nie dochodzimy do celu inflacyjnego. Dopiero zejście do tego celu może nam pozwalać myśleć o tym, by te stopy zacząć obniżać" - powiedział Kotecki w Radiu Tok FM.

Kotecki zaznaczył, że "na razie zejścia do tego celu nie ma", jak również "w związku z tym tej dyskusji w RPP także nie ma, by luzować politykę monetarną".

Podczas konferencji prasowej w ub. tygodniu prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński mówił, że liczy na możliwość obniżenia stóp procentowych w IV kw. 2023 r., ale podkreślał, że na razie Rada nie rozmawia na ten temat i rezerwuje sobie możliwość podwyższenia stóp. Według niego, o terminie możliwych obniżek będzie można powiedzieć więcej w połowie roku.

Glapiński, wskazywał, że inflacja konsumencka ma szanse spaść - przy szczęśliwym zbiegu okoliczności - do 6-7% r/r w listopadzie br., zaś w 2025 r. osiągnie 3,5% r/r.

Inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej - 11,9% w 2023 r., 5,7% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1%, 5,9% i 3,5% dla tych lat w projekcji listopadowej), podał Narodowy Bank Polski (NBP). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 17,2% r/r w I kw., 12,8% w II kw., 10% w III kw. i 7,6% w IV kw.

W 2024 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 6,6%, 6%, 5,4% i 4,8%, zaś w 2025 r.: 4%, 3,7%, 3,4% i 3,1%.

