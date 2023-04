Inflacja konsumencka CPI w Polsce spadnie do 8,4% w grudniu br., prognozuje Citi Handlowy. Według banku, pierwsze obniżki stóp procentowych w Polsce mogą nastąpić w I kw. 2024 r.

"Inflacja w marcu była niższa niż w lutym we wszystkich krajach CEE4 (CZ, HU, PL i RO). Co więcej, biorąc pod uwagę siłę efektów bazy statystycznej, uważamy, że w nadchodzących miesiącach będzie kontynuowany i - najprawdopodobniej - dość gwałtowny spadek CPI w regionie. Oczekujemy, że do końca roku CPI spadnie do zaledwie połowy poziomu z marca. Jednakże inflacja zasadnicza jest tylko jedną, i to niekoniecznie najistotniejszą, częścią historii" - czytamy w "Central Europe - Inflation Monitor".

Citi Handlowy oczekuje, że w styczniu 2024 r. CPI r/r w Polsce skoczy do 9%, a następnie będzie kontynuować spadki m.in. do 8% w lutym, 7,3% w marcu przyszłego roku.

Analitycy banku podkreślają, że inflacja bazowa w regionie "przedstawia znacznie bardziej niepokojący obraz niż spadający wskaźnik CPI".

"Inflacja bazowa faktycznie wzrosła na Węgrzech i w Polsce, a w innych krajach utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Naszym zdaniem, patrząc na ostatnie zestawienia HICP i CPI, trudno jest znaleźć oznaki szerokiej dezinflacji, być może z wyjątkiem Czech, gdzie trend dezinflacji bazowej rozpoczął się kilka miesięcy temu i wydaje się najbardziej trwały. […] W sumie brak znaczącej dezinflacji w gospodarkach CEE może być sam w sobie zaskakujący biorąc pod uwagę, że od rozpoczęcia cyklu zacieśniania przez banki centralne minął już ponad rok" - napisał Citi Handlowy.

"W Polsce bank centralny zatrzymał cykl zacieśniania na stosunkowo wczesnym etapie, co ogranicza pole do szybkiego łagodzenia, szczególnie w świetle uporczywie wysokiej inflacji bazowej. Spodziewamy się pierwszego cięcia NBP oczekujemy dopiero w 1Q24, czyli później niż wycenia to rynek FRA" - czytamy dalej w raporcie.

Citi Handlowy oczekuje spadku inflacji bazowej do 9,8% r/r w grudniu br.

Jak Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 16,1% w ujęciu rocznym w marcu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1%.

Jak podał Narodowy Bank Polski (NBP) w 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej - 17,2% r/r w I kw., 12,8% w II kw., 10% w III kw. i 7,6% w IV kw. W 2024 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 6,6%, 6%, 5,4% i 4,8%, zaś w 2025 r.: 4%, 3,7%, 3,4% i 3,1%.