Inflacja konsumencka spada szybciej od oczekiwań Narodowego Banku Polskiego (NBP), co spowoduje, że szybciej niż zakładano nastąpią obniżki stóp procentowych - po wakacjach "Rada będzie poważnie rozpatrywała obniżenie stóp procentowych", uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski.

Ocenił, że inflacja CPI najprawdopodobniej po wakacjach osiągnie poziom jednocyfrowy i weszła w "stromy trend" spadkowy.

Jednocyfrowa inflacja po wakacjach?

"Jest duże prawdopodobieństwo, że po wakacjach inflacja CPI będzie jednocyfrowa. W związku z tym po wakacjach, myślę, że Rada będzie poważnie rozpatrywała obniżenie stóp procentowych" - powiedział Dąbrowski w telewizji Polsat News.

"Inflacja spada bardzo szybko, o wiele szybciej, niż przewidywaliśmy i to będzie miało takie skutki, że o wiele szybciej niż przewidywaliśmy będziemy pewnie też obniżać stopy procentowe" - podkreślił.

"Spadek, należy zaznaczyć [inflacji CPI w kwietniu br.] jest silniejszy od oczekiwań, czyli inflacja spada szybciej niż przewidujemy. W wielu obszarach ten spadek inflacji jest odczuwalny, np. paliwo realnie spadło w stosunku do poprzedniego roku niewiele o 0,1%, ale widzimy również, że ceny niektórych produktów spadają" - powiedział Dąbrowski.

Oczekiwania inflacyjne w dół

Członek Rady ocenił, że bardzo szybko spadają również oczekiwania inflacyjne.

Wskazał, że scenariusz projekcji marcowej jest "nawet pesymistyczny, w określonych sytuacjach może być nawet lepiej, gdyż znacząco spada inflacja niż przewidywaliśmy, w zasadzie o ok. 4 pkt proc. w ciągu dwóch miesięcy".

Według niego, przy obecnych odczytach inflacji trend stał się bardziej stromy, szybki i "prawdopodobieństwo podnoszenia stóp procentowych jest w tej chwili zbliżone do zera".

"Jeżeli procesy zachowają się, to raczej Rada po wakacjach będzie rozważała obniżanie stóp procentowych, ale jest to decyzja kolegialna" - podsumował Dąbrowski.

Światełko w tunelu

Inflacja konsumencka obniży się do poziomu poniżej 10% r/r w III kw. tego roku; pojawia się "światełko w tunelu", które pozwoli coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, uważa inny członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Henryk Wnorowski.

"Pierwszą symboliczną cyfrą, do której zmierzamy jest inflacja poniżej 10%, dlatego że jest inflacją umiarkowaną. Generalnie ja jestem głęboko przekonany, że to się stanie już w trzecim kwartale tego roku. I pojawia się światełko w tunelu, które pozwoli nam coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych, a to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców w naszym kraju" - powiedział Wnorowski w nagraniu opublikowanym na stronie Polskiego Radia Lublin.

Dezinflacja postępuje, a to bardzo dobra wiadomość np. dla konsumentów, podkreślił członek Rady.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu. Konsensus rynkowy oczekiwał CPI na poziomie 15% r/r w kwietniu br. i 0,9% m/m.

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej - 11,9% w 2023 r., 5,7% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1%, 5,9% i 3,5% dla tych lat w projekcji listopadowej). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1% do 6,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.