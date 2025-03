Presja inflacyjna

Uzasadniając tę decyzję, podkreślono, że presja inflacyjna jest w wystarczającym stopniu ograniczona, mimo wzrostu w ostatnim czasie niepewności co do globalnego wpływu polityki handlowej prowadzonej przez nową administrację USA.

Prezes SNB Martin Schlegel przyznał zarazem, że zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa i działania, które amerykańskie władze już podjęły, oznaczają "istotny wzrost niepewności co do perspektyw globalnej gospodarki, a także co do inflacji". Dodał, że jeśli chodzi o Szwajcarię, ryzyko wiąże się bardziej z trendem deflacyjnym.

Podkreślono, że obniżka ma na celu zapobieżenie dalszemu spadkowi inflacji w Szwajcarii (w lutym spadła do 0,3 proc. - najniższego poziomu od prawie czterech lat) i utrzymanie jej w docelowym przedziale 0-0,2 procent. SNB utrzymał też swoje oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego Szwajcarii na poziomie 1-1,5 proc. PKB w bieżącym roku oraz ok. 1,5 proc. w 2026.

Stopy najniższe od września 2022 roku

Po obniżce wysokość podstawowej stopy SNB spadła do poziomu najniższego od września 2022 r. i ponownie zbliża ją do stóp procentowych poniżej zera, czego wcześniej nie wykluczał bank centralny Szwajcarii.

Po decyzji SNB rynki walutowe zareagowały nieznacznym spadkiem wartości franka szwajcarskiego zarówno wobec euro, jak i dolara. Jeszcze w czwartek decyzję o wysokości stóp procentowych ma też podjąć Bank Anglii.

W środę Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Uzasadniono to "niezwykle podwyższoną" niepewnością związaną z polityką administracji USA. (PAP)