Czy Polacy czują się patriotami?

Respondenci zostali zapytani o to, na ile czują się patriotami. Mogli udzielić odpowiedzi na 10-stopniowej skali (od 1 - nie czuję się do 10 - czuję się). 81 proc. badanych wskazało odpowiedź między 6 a 10 (średnia 7,5). Patriotami czują się częściej osoby najstarsze, powyżej 55. roku życia (88 proc., średnia 8,1), a najrzadziej najmłodsi Polacy (67 proc. wśród osób w wieku 18-24 lata, średnia 6,6).

Jak postrzegamy innych?

W drugiej wersji pytania badanych zapytano, czy widzą innych Polaków jako patriotów. Zebrane dane wykazały, że więcej osób uznaje siebie za patriotów, niż uważa patriotyzm za cechę innych Polaków. Kobiety (80 proc.; średnia 6,9) częściej niż mężczyźni (69 proc.; średnia 6,4) uważają, że Polacy są patriotami. Również częściej osoby starsze widzą Polaków jako patriotów (osoby powyżej 55. roku życia – 78 proc., średnia 7,0), niż młodsze (osoby poniżej 24 lat – 66 proc., średnia 6,3).

Chęć udziału w Marszu Niepodległości

12 proc. respondentów tego badania zadeklarowało chęć udziału w Marszu Niepodległości. Są to przede wszystkim mieszkańcy większych miast – 18 proc. osób z miast liczących od 100 do 500 tys. deklaruje chęć uczestnictwa. Jak zaznacza organizator badania, odsetek zainteresowanych udziałem w marszu jest nieco wyższy niż w 2023 roku, kiedy wynosił 10 proc. Największe zainteresowanie udziałem w Marszu Niepodległości wykazują osoby młode. Wśród Polaków w wieku 18–24 lata aż 26 proc. deklaruje chęć uczestnictwa w marszu, podczas gdy w grupie powyżej 45. roku życia odsetek ten wynosi jedynie około 9 proc.

Osoby z wykształceniem podstawowym i średnim deklarują chęć wzięcia udziału w marszu na podobnym poziomie. Więcej przeciwników udziału w marszu znajduje się wśród osób z wyższym wykształceniem (72 proc. odpowiedziało „nie”, a 16 proc. „trudno powiedzieć”) niż wśród osób z najniższym (55 proc. odpowiedziało „nie”, a 33 proc. „trudno powiedzieć”). Wskazuje to, że osoby z wyższym wykształceniem częściej mają jednoznacznie negatywną opinię o marszu, natomiast młodsi Polacy są w tej kwestii mniej zdecydowani.

Tożsamość ankietowanych

W ostatnim pytaniu respondenci mieli określić się, które ze stwierdzeń najlepiej ich opisuje. Najwięcej badanych na pierwszym miejscu utożsamia się z byciem Polakiem – 58 proc. wskazań. Na drugim miejscu jest grupa wskazująca swoją lokalną tożsamość, czyli związek z miejscowością, w której mieszka – 23 proc. Natomiast 10 proc. czuje się na pierwszym miejscu Europejczykami, a 9 proc. opisuje siebie jako obywateli świata.

Gotowość uczestniczenia w Marszu Niepodległości deklaruje większość osób o silnym poczuciu bycia Polakiem – 73 proc. U osób o silnej tożsamości lokalnej (utożsamiających się najsilniej z własną miejscowością) to 15 proc. zadeklarowało chęć pójścia na marsz. Wśród osób o silnej europejskiej tożsamości 7 proc., a wśród tych, którzy określają się obywatelami świata zaledwie 5 proc.

Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1096 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Badanie przeprowadzono w dniach od 30 października do 3 listopada 2025 roku metodą CAWI.