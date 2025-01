Wpływ decyzji USA na Polskę

"O ile w tym i przyszłym roku ten tak zwany limit ustawiony przez amerykańską administrację nie spowoduje wstrzymania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, to w długim terminie stanowi to problem arbitralności decyzji podejmowanych przez administrację amerykańską w oderwaniu od wszystkich zasad handlu. Jak to wygląda w tym roku? Jeżeli chodzi o środki publiczne i zasoby publiczne, planujemy podwoić moce obliczeniowe w Polsce - co najmniej podwoić - co i tak sprawi, że będziemy poniżej 10% tego tak zwanego limitu. W związku z tym w tym roku nie będzie z tym żadnego problemu" - powiedział Standerski w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Problem z wieloletnim planowaniem

"Natomiast problem pojawia się, kiedy mówimy o planowaniu wieloletnim i mówimy tak naprawdę o niepewności, bo ta mapa jest ustawiona wstępnie na rok 2027, ale przyjdzie nowa administracja, może ułożyć świat zupełnie inaczej. To powoduje problemy w zamówieniach publicznych, to powoduje problemy w planowaniu nie tylko w Polsce, ale również w innych częściach Europy" - dodał wiceminister.

Polska zwróciła się do USA o wyjaśnienia

Jak zauważył, polska ambasada zwróciła się o wyjaśnienia do administracji amerykańskiej w tej sprawie.

KE prostesuje

W jego ocenie, że Komisja Europejska słusznie protestuje w tej sprawie, wskazując, że nie można różnicować państw UE pod tym względem.

Administracja amerykańska wpisała Polskę na listę państw, które nie będą mogły bez ograniczeń importować najnowocześniejszych chipów, m.in. tych produkcji Nvidii. Limit dla Polski będzie wynosić 50 tys. chipów rocznie z możliwością zwiększenia do 100 tys.

(ISBnews)