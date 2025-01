Ograniczenie importu czipów z USA do Polski

W poniedziałek resort handlu USA opublikował decyzję mającą na celu ograniczenie eksportu amerykańskich czipów AI do wybranych krajów. Chociaż przewidziano wyjątki dla strategicznych sojuszników, kilkanaście państw członkowskich UE ma zostać objętych ograniczeniami, w tym Polska.

Decyzja USA jest "niezrozumiała"

"Decyzja administracji Stanów Zjednoczonych w sprawie zasad eksportu mikroprocesorów typu GPU (czyli czipów - PAP) jest dla mnie niezrozumiała i nie opiera się na żadnych merytorycznych przesłankach" - ocenił Gawkowski we wpisie w serwisie X. Wskazał też, że państwa Unii Europejskiej w relacjach z USA powinny być traktowane w ten sam sposób.

"Zwróciłem się do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie stanowczych i pilnych działań w tej sprawie" - przekazał.

Przedstawiciel biura komunikacji resortu cyfryzacji w rozmowie z PAP poinformował, że "temat wcześniej nie był konsultowany z Ministerstwem Cyfryzacji, na żadnym etapie".

Rozmowa z Komisją Europejską

Przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji rozmawiali już w tej sprawie z Komisją Europejską. "Osobiście zwrócę się również do komisarz Henny Virkkunen o podjęcie zdecydowanych działań" - zapowiedział Krzysztof Gawkowski w mediach społecznościowych.

Polska prosi USA o wyjaśnienie

Polska ambasada zwróciła się z prośbą o wyjaśnienia także do administracji USA - poinformował w środę w Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. "Narzucony przez USA limit dot. ograniczenia eksportu amerykańskich czipów sztucznej inteligencji nie wstrzyma rozwoju AI w Polsce w tym i w następnym roku; może być problemem w dłuższej perspektywie" - ocenił. Dodał, że "Unia Europejska podejmuje dyskusję o suwerenności cyfrowej o dwadzieścia lat za późno". "To powoduje, że możemy być tak kategoryzowani przez inne państwa, co nie powinno się było zdarzyć" - dodał.

Zaniepokojenie decyzją ws. ograniczenia eksportu amerykańskich czipów AI do wybranych krajów wyraziła Komisja Europejska. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali wiceprzewodnicząca KE Henna Virkkunen i komisarz Marosz Szefczovicz. "Uważamy, że w interesie gospodarki i bezpieczeństwa USA leży również, aby UE kupowała od USA zaawansowane układy sztucznej inteligencji bez ograniczeń: ściśle współpracujemy, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa, i stanowimy dla USA szansę gospodarczą, a nie zagrożenie dla bezpieczeństwa" - napisali. (PAP)