W poniedziałek w Radiu Plus był pytany o plan ochrony wyborów prezydenckich. „Plan jest gotowy, będzie przedstawiony jutro – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"Odpowiedź na sytuację geopolityczną"

Wyjaśnił, że jest to odpowiedź na sytuację geopolityczną i na działania „naszego największego wroga w cyberprzestrzeni, czyli Rosji”.

"To duża operacja"

„Przeszkolimy Państwową Komisję Wyborczą, nie tylko na poziomie kraju, ale idziemy dalej – także delegatury wojewódzkie. Chcemy, aby one przekazały informacje dalej, do komisji wyborczych. Krajowe Biuro Wyborcze jest w kontakcie w realizacji swoich działań z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To duża operacja” – powiedział Gawkowski. Dodał także, że już odbywa się sprawdzanie komputerów KBW. „Całość planu przestawimy z panem ministrem Siemoniakiem” – dodał.