Merostwo przestanie być obecne na platformie X od 20 stycznia - dnia zaprzysiężenia prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, gdy obejmie on urząd szefa państwa.

Z X wycofałą się już mer Paryża

W 2023 roku z X wycofała się mer Paryża Anne Hidalgo, należąca do francuskiej Partii Socjalistycznej. Była pierwszą osobą wśród francuskich polityków, która zdecydowała się na ten krok. Profil Hidalgo na X obserwowało 1,5 mln internautów i gdy mer przeniosła się na inne platformy "straciła wielu odbiorców" - przyznał Bloche.

Politycy skrytykowali decyzję merostwa

Decyzja merostwa wywołała głosy krytyczne. Senator Ian Brossat, który zasiada w Radzie Paryża oświadczył, że "nie wierzy w strategię" wycofywania się z należącej do Muska platformy. "Jest jasne, że X stanowi problem" - ocenił senator. Jednak - jak dodał - "nie widzi skuteczności" w tym, by "opuścić okręt" i pozwolić na to, by w X pozostały i były wyrażane "wyłącznie głosy reakcyjne".

Francuscy związkowcy też chcą uciec z X

W ostatnich dniach na łamach dziennika "Le Monde" ukazał się list otwarty, w którym prawie 90 francuskich związków zawodowych i stowarzyszeń zapowiedziało, że wycofa się z X w dniu zaprzysiężenia Trumpa na prezydenta USA. Autorzy listu zarzucili platformie, że - według ich oceny - "brak moderowania oraz konfiguracja algorytmów sprzyjają rozprzestrzenianiu nienawistnych treści".

Macron atakuje Muska

Na początku stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron oskarżył Muska o wspieranie nowej "międzynarodówki reakcjonistów" i ingerencję w procesy polityczne w Europie.