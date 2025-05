Karol Nawrocki złożył do sądu pozew przeciwko Onetowi

Kilka dni temu serwis Onet donosił, że Karol Nawrocki - kandydat na prezydenta popierany przez PiS - miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy był tam ochroniarzem. W odpowiedzi na to Karol Nawrocki złożył we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Onetowi pozew o ochronę dóbr osobistych i prywatny akt oskarżenia - poinformował poseł PiS Andrzej Śliwka.