W Warszawie obligatoryjnie - zgodnie z tzw. ustawą warszawską - tworzone są rady dzielnic, do których radni wybierani są zgodnie z Kodeksem wyborczym, a wybory odbywają się razem z wyborami do Rady Warszawy.

Do wtorku do godziny 13 Państwowo Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów dla piętnastu z osiemnastu warszawskich dzielnic.

Włochy

Do ciekawej sytuacji doszło w dzielnicy Włochy, gdzie 11 spośród 21 mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej (38,64 proc. głosów). Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy uzyskała poparcie 23,52 proc. mieszkańców i uzyskała pięć mandatów, PiS z 18,85 proc. poparciem - cztery mandaty. Dwa komitety Trzecia Droga i Lewica uzyskały po 8,07 proc. (1571 głosów). Lewica musi się obejść smakiem, bo to Trzecia Droga wprowadzi do dzielnicowej rady swojego kandydata - uzyskała jeden mandat.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli na dwie lub więcej list w oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba obwodów głosowania, w których na daną listę oddano większą liczbę głosów. Jeżeli i te liczby byłyby równe, wówczas o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję. Tryb przeprowadzenia losowania określa Państwowa Komisja Wyborcza.

Bemowo

W pozostałych dzielnicach do takich sytuacji nie doszło. Na Bemowie zdecydowanie wygrała Koalicja Obywatelska (49,8 proc.) - zdobyła 18 z 25 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało pięć mandatów (21,4 proc.), a komitet Sylwestrzak Oborski Wybieramy Bemowo - Polska 2050 zdobył dwa mandaty (13,43 proc.). Wynika z tego, że KO ma samodzielną większość w radzie dzielnicy.

Białołęka

Spośród 25 mandatów na Białołęce 12 zdobyła Koalicja Obywatelska (38,59 proc.) - co nie pozwala na samodzielne rządy. Drugą siłą w radzie będzie Razem dla Białołęki, które uzyskało 23,77 proc. głosów i zdobyło siedem mandatów. PiS poparło 17,12 proc. głosujących, co przełożyło się na pięć mandatów. Aktywna Białołęka Polska 2050 zdobyła 10,40 proc i jeden mandat.

Bielany

Z kolei na Bielanach wyraźnie wygrywa stowarzyszenie Razem dla Bielan, na które zagłosowało 40,17 proc. mieszkańców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,42 proc., a trzecie - PiS z 22,02 proc. Trzecia Droga uzyskała 3,39 proc. poparcia. PKW nie podała podziału mandatów w tej dzielnicy.

Mokotów

Na Mokotowie większość - 15 z 25 mandatów uzyskała Koalicja Obywatelska (45,28 proc.) i może rządzić samodzielnie. PiS uzyskało 21,04 proc. i pięć mandatów, Lewica - 17,3 proc. i również pięć mandatów.

Ochota

Ciekawa sytuacja jest na Ochocie, gdzie w mijającej kadencji rządziło PiS w koalicji z komitetem Zawsze z Ochotą. W aktualnych wyborach dziewięć spośród 23 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska (36,33 proc.), tyle samo mandatów łącznie mają PiS (pięć mandatów - 19,71 proc.) i Zawsze z Ochotą (cztery mandaty - 20,61 proc.). Komitet Ochocianie + Polska 2050 zdobył dwa mandaty (12,27 proc.), a Lewica trzy mandaty (11,08 proc.).

Praga-Południe

Jak wynika z wyników wyborów, na Pradze-Południe większość 15 spośród 25 mandatów przypadło KO (46,76 proc.). PiS uzyskało siedem mandatów (24,59 proc.), a Lewica - trzy (15,29 proc.).

Praga-Północ

Na Pradze-Północ dotychczas rządziło PiS wraz z lokalnym komitetem Kocham Pragę. W tegorocznych wyborach nadal wysoki wynik uzyskało PiS (29,19 proc.) - zdobyło jednak tylko sześć na 23 mandaty. Koalicjant Kocham Pragę będzie miał cztery mandaty (18,10 proc.). Dobry wynik zanotowała KO, która zdobyła siedem mandatów (26,91 proc.). Ich koalicjantem może zostać Lewica z sześcioma mandatami (21,60 proc.). Taka koalicja miałaby większość w radzie dzielnicy.

Rembertów

W Rembertowie Koalicja Obywatelska (32,25 proc. głosów) na 21 mandatów zdobyła osiem. Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio miał 19,63 proc i cztery mandaty, PiS - 17,33 proc. i cztery mandaty, Forum dla Rembertowa - cztery mandaty i 14,7 proc., a Kochamy Rembertów 9,36 proc. i jeden mandat. W kończącej się kadencji rządziła tu koalicja PiS i ruchów lokalnych: Lepszy Rembertów i Forum dla Rembertowa.

Targówek

Na Targówku wygrywa KO zdobyła 44,15 proc. poparcia. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość - 28,53 proc. a trzecie stowarzyszenie Mieszkańcy Bródna, Targówka, Zacisza z 13,31 proc. poparciem. Trzeci Droga uzyskała 7,68 proc., a Razem dla Targówka 6,33 proc.

Ursus

W Ursusie najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska (36,2 proc.); na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (23,14 proc.). Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zdobyło 20,45 proc. głosów, a Bezpieczny i Zielony Ursus - 20,22 proc. Tym samym KO zdobyła w radzie dziewięć mandatów, PiS otrzymał sześć mandatów, Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie pięć mandatów, a Bezpieczny i Zielony Ursus - trzy.

Wesoła

W Wesołej Koalicja Obywatelska zdobyła 44,66 proc. głosów i 11 mandatów, PiS - 21,79 proc i cztery mandaty, na Wesołą 2024 zagłosowało 17,17 proc. mieszkańców, co pozwoliło uzyskać trzy mandaty. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa uzyskała 16,39 proc i zdobyła trzy mandaty.

Wilanów

Wybory dzielnicowe w Wilanowie zdominowała Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie 63,66 proc. mieszkańców. Prawo i Sprawiedliwość poparło 17,06 proc. mieszkańców, Lewicę - 11,11 proc., a Trzecią Drogę 8,16 proc.

Wola

Na Woli wygrała KO zdobywając 50,76 proc. głosów i 15 mandatów. PiS uzyskało sześć mandatów (26,96 proc.), Lewica - dwa mandaty (15,45 proc.). Lokalne stowarzyszenie Wola Mieszkańców uzyskało dwa mandaty (6,84 proc.).

Żoliborz

Koalicja Obywatelska wygrywa również na Żoliborzu, gdzie uzyskuje 43,10 proc. głosów. Na drugim miejscu plasuje się stowarzyszenie Żoliborz ma Głos - 20,46 proc. PiS uzyskało 20,31 proc. a Lewica 16,14 proc.

We wtorek wczesnym popołudniem nadal nie było na stronach PKW wyników wyborów do rad dzielnic: Śródmieście, Ursynów i Wawer.(PAP)

Autorki: Marta Stańczyk, Iga Leszczyńska, Marcin Chomiuk