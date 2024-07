Harmonogram prac Sejmu 11 lipca

godz. 10:00 – 12:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła);

godz. 12:30 – 14:00 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej;

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej - (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji)

godz. 14:00 – 15:30 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 15:30 – 17:30 - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła)

godz. 17:30 – 17:45 - Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 19 czerwca 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego

godz. 17:45 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła)

godz. 18:30 – 19:15 - Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1990 r., zawartego dnia 27 czerwca 2023 r. i 18 lipca 2023 r. (3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła)

godz. 19:15 – 20:30 - ew. oświadczenia poselskie

Aborcja

Sejm zajmie się projektem, który dotyczy częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępności przerywania ciąży do jej 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Pod koniec czerwca sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży poparła pierwszy z projektów, autorstwa Lewicy, który nowelizuje Kodeks karny. Do projektu przyjęto również poprawki współautorki projektu, posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej, które przewidują zmiany polegające przede wszystkim na zniesieniu kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w aborcji za zgodą kobiety.

Bezpieczeństwo

Posłowie mają też przeprowadzić w czwartek drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw usprawniających działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o projekt przedłożony przez MON, który 19 czerwca przyjął rząd.

Projekt przewiduje możliwość użycia sił zbrojnych do samodzielnych działań - nie tylko w ramach wsparcia służb MSWiA - w czasie pokoju na terytorium kraju. Przewiduje także zapewnienie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom służb MSWiA w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni.

Projekt wprowadza do Kodeksu karnego przepis, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Warunkiem uznania, że takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie jest przestępstwem, są okoliczności wymagające natychmiastowego działania. Zatrzymanie przez żandarmerię żołnierza na służbie ma być uznane za środek ostateczny.

Uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu

Posłowie mają też zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu b. wiceszefowi MS Marcinowi Romanowskiemu (PiS), któremu prokuratura przedstawiła 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa postawiła do tej pory zarzuty 11 osobom, z których trzy trafiły do aresztu. Podejrzani to m.in. przedstawiciel beneficjenta FS, a także byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem, którego głównym celem jest pomoc ofiarom przestępstw.

Prokuratura - poza wnioskiem dotyczącym Romanowskiego - skierowała do Sejmu także wniosek o uchylenie immunitetu innemu posłowi PiS, także b. wiceszefowi MS i politykowi Suwerennej Polski, Michałowi Wosiowi, na co Sejm już się zgodził.

Telekomunikacja

Posłowie mają też pracować nad rządowym projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, który zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Jednym z celów ustawy jest implementacja w polski system prawny m.in. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Procedowane przepisy dotyczą wielu dziedzin związanych z prawami konsumentów rynku telekomunikacyjnego i działających na nim firm. Nowe prawo ma też regulować: działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), opłaty dla przedsiębiorców, kwestie związane z budową szybkiej sieci światłowodowej czy bezprzewodowej, gospodarowaniem częstotliwościami i ich rezerwacją, pozwoleniami radiowymi czy dostępem do numeracji dla komunikacji maszyna-maszyna w ramach tzw. internetu rzeczy.

Prawo komunikacji elektronicznej wdroży też unijne postanowienia przewidujące ujednolicenie gniazda ładowania urządzeń elektronicznych. Dzięki temu sprzęty takie jak smartfony, tablety, słuchawki, zestawy słuchawkowe, czytniki czy laptopy będą miały jednolite, uniwersalne gniazdo – USB typu C.

Wsparcie dla odbiorców energii

Sejm ma również przeprowadzić w czwartek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Projekt ten zgłosiło PiS, podpisało się pod nim ponad 140 tys. osób. Celem jest utrzymanie cen gazu i energii na dotychczasowym poziomie. Do końca czerwca obowiązywało zamrożenie cen energii elektrycznej dla uprawnionych odbiorców na poziomie 412 zł za MWh i gazu na poziomie 200,17 zł za MWh.

Uchwalona w maju ustawa mająca na celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego zakłada wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarstwa domowe mają być zwolnione z opłaty mocowej, co ma dodatkowo ograniczyć prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za energię elektryczną.

W przypadku gazu ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh, a wprowadza cenę maksymalną równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG OD.