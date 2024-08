Proces wyboru kandydata PiS na prezydenta

W Prawie i Sprawiedliwości od dłuższego czasu trwa proces wyłaniania kandydata ugrupowania, który zawalczy o najważniejszy urząd w kraju w przyszłorocznych wyborach.

Wyborem kandydata zajmuje się specjalny zespół, na czele którego stoi Kaczyński. Poza nim - jak wynika z informacji PAP - w skład zespołu wchodzą: szef klubu Błaszczak, była marszałek Sejmu Witek, były szef dyplomacji Rau oraz sekretarz generalny PiS Milowański. Formalnie ostateczną decyzję podejmie kierownictwo partii.

Początkowe badania i rozmowy z kandydatami

"Zespół przeprowadził już pierwszą część badań, które mają pomóc przy wyborze kandydata. Są one analizowane, cały czas trwają też rozmowy z kandydatami" - poinformował PAP jeden z polityków PiS.

Na liście potencjalnych kandydatów są m.in. b. premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, prezes IPN Karol Nawrocki, a także b. wojewoda zachodniopomorski, a obecnie poseł PiS Zbigniew Bogucki czy europoseł i były kandydat PiS na prezydenta Warszawy - Tobiasz Bocheński.

Potencjalni kandydaci i faworyci

Według niektórych źródeł PAP obecnie największe szanse na nominacje mają Bogucki oraz Nawrocki.

"My jakichś wewnętrznych rankingów w tej kwestii nie prowadzimy; każdy ma jakichś swoich faworytów" - zaznacza w rozmowie z PAP inny działacz PiS pytany o te nazwiska.

Wykluczeni kandydaci i aktualne szanse pretendentów

Jedno ze źródeł PAP przyznało, że ostatnio wewnątrz partii nazwisko Bocheńskiego rzadziej pojawia się jako potencjalnego kandydata na prezydenta. Z kolei Przemysław Czarnek miał wielokrotnie mówić, iż nie chce startować w wyborach - i dlatego nie jest "specjalnie brany pod uwagę".

Politycy PiS pytani przez PAP, czy przedstawienie kandydata na prezydenta nastąpi w Święto Niepodległości 11 listopada, zaznaczają, że nie jest to sztywny termin. "Pojawiał się w wewnętrznych dyskusjach ze względu na symboliczną datę związaną z Andrzejem Dudą (jego kandydaturę ogłoszono 11 listopada 2014 r. - PAP). Ale to nie jest tak, że to jakiś deadline" - przyznał jeden z polityków PiS.

Możliwe daty ogłoszenia kandydata

Inny z działaczy dodaje, że jego zdaniem, jeśli kandydat zostanie wyłoniony wcześniej, to nie ma co czekać z jego ogłaszaniem. "Lepiej wcześniej zacząć kampanię; niech jeździ i się promuje" - ocenił.

"Ogłoszenie kandydata na pewno nastąpi pomiędzy druga połową października, a pierwszą częścią listopada" - dodał polityk.

Terminy wyborów prezydenckich

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę, Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r. (PAP)

