Zdaniem Nawrockiego Warszawa jest w procesie prywatyzacji ochrony zdrowia. "Chcecie to zrobić z całą Polską" - powiedział Nawrocki zwracając się do Trzaskowskiego. Według Nawrockiego Trzaskowski jest "królikiem doświadczalnym" prywatyzacji ochrony zdrowia, która ma dotyczyć całej Polski.

"To wy likwidowaliście szpitale" - odpowiedział Trzaskowski. Zarzucił Nawrockiemu mówienie nieprawdy i podkreślił, że zarządza w Warszawie 120 przychodniami oraz 10 szpitalami.

"Kolejki w Warszawie się skracają"

Nawrocki zarzucił prezydentowi Warszawy, że w stolicy w poradniach do dziecięcego psychiatry trzeba czekać nawet trzy lata. Jako przykład podał poradnię przy ul. Szlenkierów, gdzie według Nawrockiego na wizytę trzeba czekać do lipca 2030 r. To publiczna przychodnia działająca na podstawie kontraktu z NFZ. "Kolejki w Warszawie się skracają" - odpowiedział Trzaskowski.

Spór o in vitro

Trzaskowski podkreślał, że w Warszawie powstała sieć przychodni oraz utworzono stypendia dla lekarzy specjalistów z psychiatrii. Powiedział, że PiS stygmatyzował dzieci z in vitro. Przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zlikwidował centralne finansowanie procedury in vitro.

Nawrocki odpowiedział, że na jego inicjatywę ws. in vitro nie można liczyć, ale zaznaczył, że takie programy prowadzą samorządy.

Debatę przed drugą turą wyborów prezydenckich 1 czerwca współorganizują TVP, TVN24 i Polsat News.