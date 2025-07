Leśkiewicz o możliwym spotkaniu Nawrockiego z Tuskiem

Leśkiewicz w piątek w radiu RMF, pytany o spotkanie Nawrockiego z Tuskiem odpowiedział, że jest przekonany o tym, że „w najbliższym czasie” dojdzie do takiego spotkania. Dodał, że prezydent elekt spotykał się już z politykami, którzy wyrazili taką chęć, więc „jeśli Donald Tusk będzie chciał się spotkać”, to tak się zapewne stanie. Jak powiedział, najlepiej byłoby gdyby taka inicjatywa wyszła od premiera.

Planowane spotkanie z Radosławem Sikorskim

Rzecznik prezydenta elekta na pytanie o to, czy Nawrocki skorzysta z propozycji spotkania się z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim w celu wprowadzenia go w politykę zagraniczną, odpowiedział, że do takiego spotkania na pewno dojdzie po zaprzysiężeniu Nawrockiego.

- Po 6 sierpnia na pewno pan prezydent Karol Nawrocki spotka się z ministrem Radosławem Sikorskim i będzie go pytał o kierunki polityki zagranicznej. Ale w Kancelarii Prezydenta też będzie powołany minister odpowiedzialny za politykę międzynarodową, pan Marcin Przydacz, który na bieżąco będzie współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - powiedział Leśkiewicz.

Wyniki II tury wyborów prezydenckich

1 czerwca, w II turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11 proc.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego

W Monitorze Polskim opublikowano w sobotę postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP. Zgromadzenie Narodowe odbędzie się w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia.