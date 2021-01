W Dzienniku Ustaw w pojawiła się nowela rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która wykreśla z obowiązującego rozporządzenia paragraf 9. dotyczący obostrzeń w przebywaniu małoletnich do lat 16 na świeżym powietrzu.

Zgodnie z tym paragrafem, do 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Takiej opieki dzieci nie muszą mieć, jeśli przemieszczają się np. do placówki oświatowej lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Nowe przepisy, znoszące obecny zakaz, wejdą w życie 5 stycznia.

Zmiany w rozporządzeniu zapowiedział w poniedziałek na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. "Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania" - mówił minister. (PAP)

Autor: Michał Boroń

mick/ mhr/