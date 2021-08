Jak poinformowano, wśród firm, które będą oferować zniżki, są Uber, Bolt, Deliveroo i Pizza Pilgrims. Oferująca przewozy pasażerskie firma Uber wyśle w sierpniu do wszystkich użytkowników przypomnienia zachęcające do szczepienia się i udostępni zniżki na przejazdy oraz dostawę jedzenia poprzez swoją platformę Uber Eats dla młodych ludzi, którzy się zaszczepią. Także Deliveroo zaoferuje vouchery na jedzenie z dostawą, zaś Bolt, inna firma zajmująca się przewozem pasażerów, zaproponuje darmowe przejazdy do punktów szczepień.

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że innymi zachętami dla młodych osób, które się zaszczepią, mogą być kupony lub kody rabatowe, konkursy w mediach społecznościowych i oferty promocyjne w restauracjach. Na razie nie jest jasne, dla jakiej grupy wiekowej będą dostępne te oferty, ani czy osoby, które już się zaszczepiły, też będą mogły z tego skorzystać. Ministerstwo dodało, że trwają rozmowy z kolejnymi firmami i dalsze szczegóły zostaną przedstawione wkrótce.

W Anglii pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało dotychczas ok. 68 proc. osób w wielu 18-29 lat. To wyraźnie mniej niż odsetek w całym społeczeństwie. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 72 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, a przynajmniej pierwszą dawkę dostało 88,5 proc.

"Cieszę się, że ponad dwie trzecie młodych ludzi w Anglii otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki, co pomaga zbudować +mur obronny+ w naszym kraju. Dziękuję wszystkim firmom, które wspierają tę ważną akcję szczepień. Gdy tylko (szczepionki) będą dostępne, zgłoście się i skorzystajcie ze zniżek" - zaapelował minister zdrowia Sajid Javid.

Tymczasem jak podała w sobotę stacja BBC News, że rząd nie rozważa już propozycji, by w nowym roku akademickim szczepienie było dla studentów warunkiem udziału w wykładach lub pobytu w akademikach w Anglii, co wcześniej sugerowano.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

